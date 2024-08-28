"Аль-Маядин": ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по цели в глубине Ливана
время публикации: 28 августа 2024 г., 00:09 | последнее обновление: 28 августа 2024 г., 00:21
Телеканал "Аль-Маядин", ассоциированный с "Хизбаллой", передал, что в ночь на 28 августа ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по цели в окрестностях города Расм аль-Хадат, на севере долины Бекаа.
Целью удара, по всей видимости, была колонна грузовиков, перевозивших оружие.
В сообщении телеканала говорилось, цель, находящаяся более чем в сотне километров от границы с Израилем, была, по всей видимости, атакована беспилотником.
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