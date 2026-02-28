В связи с войной с Ираном перенесены все соревнования
время публикации: 28 февраля 2026 г., 14:13 | последнее обновление: 28 февраля 2026 г., 14:21
В связи с ситуацией в сфере безопасности в Израиле перенесены все спортивные соревнования.
Утром о переносе матчей чемпионата Израиля объявили Израильская футбольная ассоциация и Федерация баскетбола Израиля.
Перенесен заключительный день соревнования по спортивной гимнастике, которые проходили в Петах-Тикве.
Скорее всего, женская сборная Греции по гандболу не сможет приехать в Израиль на отборочный матч чемпионата Европы, который должен был состояться на следующей неделе.