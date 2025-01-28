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Ближний Восток

Египетский источник опроверг, что Трамп и ас-Сиси обсуждали переселение жителей Газы

Газа
Египет
Дональд Трамп
время публикации: 28 января 2025 г., 11:39 | последнее обновление: 28 января 2025 г., 11:42
Египетский источник опроверг, что Трамп и ас-Сиси обсуждали переселение жителей Газы
AP Photo/Evan Vucci

Египетский источник опроверг заявление президента США Дональда Трампа о том, что он провел телефонную беседу с президентом Египта Абд аль-Фаттахом ас-Сиси. "Как это принято у глав государств, о каждой беседе сообщается публично", – отметил он.

Ранее Трамп заявил, что провел со "своим другом" ас-Сиси беседу и в ходе этой обсуждался вопрос о возможном переселении жителей Газы в соседние страны на время работ по восстановлению сектора.

Он выразил надежду, что президент Египта согласится на это предложение. "США много помогали Египту, и я надеюсь, что теперь они помогут нам. Это непростой регион, но думаю, что у нас получится", – отметил он.

Отметим, что как Египет, так и Иордания выступили против плана переселить жителей сектора Газы в эти страны. Осудила заявление Трампа и Палестинская администрация.

Ближний Восток
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