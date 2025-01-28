Глава МИД Ирана предложил Трампу переселить израильтян в Гренландию

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи в интервью арабской редакции телеканала Sky News высмеял предложение президента США Дональда Трампа переселить жителей сектора Газы в соседние страны.

"Давайте вместо палестинцев переселим израильтян. Например, в Гренландию – убьем двух зайцев сразу", – сказал иранский политик, намекая и на стремление Трампа установить контроль над датской территорией.

Арагчи выразил сомнение, что США и Израиль решатся на удар по иранским ядерным объектам, назвав эту идею безумной. "Мы неоднократно заявляли, что такая атака повлечет за собой решительный и незамедлительный ответ", – заявил он.