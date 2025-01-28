Взрыв и пожар на борту судна в Красном море, экипаж спасся

В Красном море произошли взрыв и пожар на контейнеровозе, следовавшем под флагом Гонконга, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на компанию по обеспечению морской безопасности Diaplous Group.

Экипаж покинул судно, позднее моряков подобрали. Пострадавших нет.

Судя по опубликованным данным, инцидент произошел в 225 км от портового города Ходейда (Йемен) на борту судна, которое перевозило некий опасный груз. Однако ни что это за груз, ни название судна AP не публикует.

Причины взрыва уточняются.

Ранее в этом регионе боевики-хуситы многократно атаковали суда, применяя ракеты и беспилотники.