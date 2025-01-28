В Сирию прибыла делегация России: впервые после свержения Асада

В понедельник, 28 января, в Дамаск прибыла официальная российская делегация, в состав которой вошли заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов и спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев.

Это первый визит официальной делегации РФ в Сирию после свержения вооруженной оппозицией режима Башара Асада.

Напомним, что Асад получил убежище в России.

На прошлой неделе стало известно, что новое правительство Сирии аннулировало инвестиционное соглашение об управлении морским портом Тартус, заключенное в 2019 году с российской стороной. Начата реструктуризация порта Тартус с целью восстановлению его полноценной работы.