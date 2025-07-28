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Ближний Восток

Ливанские источники: беспилотник ЦАХАЛа атаковал мотоциклиста в Бинт-Джубайле

Ливан
ЦАХАЛ
Хизбалла
время публикации: 28 июля 2025 г., 19:25 | последнее обновление: 28 июля 2025 г., 19:25
Ливанские источники: беспилотник ЦАХАЛа атаковал мотоциклиста в Бинт-Джубайле
AP Photo/Hassan Ammar

Ливанские СМИ сообщают, что израильский беспилотник атаковал мотоциклиста в поселке Бинт-Джубайль на юге страны.

На кадрах, опубликованных в социальных сетях, видно, как между жилыми домами вспыхнул сильный пожар. К месту происшествия спешат спасательные службы.

Ближний Восток
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