Ливанские источники: беспилотник ЦАХАЛа атаковал мотоциклиста в Бинт-Джубайле

Ливанские СМИ сообщают, что израильский беспилотник атаковал мотоциклиста в поселке Бинт-Джубайль на юге страны.

На кадрах, опубликованных в социальных сетях, видно, как между жилыми домами вспыхнул сильный пожар. К месту происшествия спешат спасательные службы.