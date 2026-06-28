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Ближний Восток

МВД Катара сообщило о гибели гражданина из-за "боевых действий в регионе"

Катар
Война с Ираном
время публикации: 28 июня 2026 г., 21:00 | последнее обновление: 28 июня 2026 г., 21:10
МВД Катара сообщило о гибели гражданина из-за "боевых действий в регионе"
AP

Министерство внутренних дел Катара сообщило, что один человек погиб и один был ранен в результате "боевых действий в регионе".

Согласно сообщению, Управление береговой охраны и пограничной службы обратило внимание на то, что судно, на борту которого находились два человека, не вернулось в установленный срок. В субботу вечером морские патрули начали поиск, а в воскресенье утром судно было обнаружено.

Предположительно, на судно упали осколки ракет-перехватчиков.

Ближний Восток
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