МВД Катара сообщило о гибели гражданина из-за "боевых действий в регионе"
время публикации: 28 июня 2026 г., 21:00 | последнее обновление: 28 июня 2026 г., 21:10
Министерство внутренних дел Катара сообщило, что один человек погиб и один был ранен в результате "боевых действий в регионе".
Согласно сообщению, Управление береговой охраны и пограничной службы обратило внимание на то, что судно, на борту которого находились два человека, не вернулось в установленный срок. В субботу вечером морские патрули начали поиск, а в воскресенье утром судно было обнаружено.
Предположительно, на судно упали осколки ракет-перехватчиков.
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// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 28 июня 2026
// https://www.newsru.co.il/ // Пресса // 28 июня 2026