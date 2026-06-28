Агентство Fars: Ирану необходимо ядерное оружие

Иранское новостное агентство Fars, рупор Корпуса стражей исламской революции, опубликовало редакционную статью, в которой утверждается, что в сложившейся ситуации у Ирана нет выхода, кроме как стать обладателем ядерного оружия.

Для того, что обеспечить мир, безопасность и спокойствие, в которых нуждается наша страна, необходимо достичь ядерного сдерживания. Тогда остальные вопросы можно будет решить на переговорах", – говорится в публикации.

Fars сравнивает ситуацию с американо-китайскими отношениями времен Холодной войны: "Америка дважды угрожала Китаю ядерным оружием – точно так же, как Трамп угрожал нам. И когда Киссинджер начал переговоры с китайцами? Когда те создали атомную бомбу".

"Ядерное сдерживание обеспечит баланс сил с Америкой и Израилем, у которых атомная бомба есть. Это не означает, что войны не будет. Но означает, что масштаб конфликта останется контролируемым", – утверждается в статье.

Согласно многочисленным заявлениям иранского руководства, Исламская республика не стремится к обладанию ядерным оружием. При этом западное разведывательное сообщество, в том числе израильское, не сомневается в военном характере разработок.

Меморандум о взаимопонимании, подписанный президентами США и Ирана, декларирует отказ режима аятолл от обладания ядерным оружием.