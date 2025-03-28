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Ближний Восток

"Аль-Арабия": "Хизбалла" не заинтересована в эскалации

Ливан
Хизбалла
время публикации: 28 марта 2025 г., 18:22 | последнее обновление: 28 марта 2025 г., 18:35
"Аль-Арабия": "Хизбалла" не заинтересована в эскалации
AP Photo/Bilal Hussein

Источник, близкий к "Хизбалле", сообщил саудовскому телеканалу "Аль-Арабия", что террористическая организация дала понять ливанской армии, что "не заинтересована в эскалации".

Ранее террористическая организация "Хизбалла" отменила мероприятия, которые планировалось провести сегодня, 28 марта, в честь иранского "Дня Аль-Кудс".

Генеральный секретарь "Хизбаллы" Наим Касем, который должен был выступить с речью, отменил свое выступление.

Также представитель группировки заявил, что "Хизбалла" полностью привержена соглашению о прекращении огня и не имеет отношения к ракетам, запущенным из Южного Ливана по Израилю.

Ближний Восток
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