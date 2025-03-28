"Аль-Арабия": "Хизбалла" не заинтересована в эскалации

Источник, близкий к "Хизбалле", сообщил саудовскому телеканалу "Аль-Арабия", что террористическая организация дала понять ливанской армии, что "не заинтересована в эскалации".

Ранее террористическая организация "Хизбалла" отменила мероприятия, которые планировалось провести сегодня, 28 марта, в честь иранского "Дня Аль-Кудс".

Генеральный секретарь "Хизбаллы" Наим Касем, который должен был выступить с речью, отменил свое выступление.

Также представитель группировки заявил, что "Хизбалла" полностью привержена соглашению о прекращении огня и не имеет отношения к ракетам, запущенным из Южного Ливана по Израилю.