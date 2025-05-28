На иранские ядерные объекты могут быть допущены американские эксперты

В преддверии шестого раунда переговоров о судьбе иранских ядерных разработок глава Организации по атомной энергии Ирана Мохаммад Эслами заявил о возможности допуска американских инспекторов на объекты иранской ядерной отрасли.

"Отказ в допуске инспекторов из враждебных государств обоснован. Но если ядерное соглашение будет заключено, мы можем разрешить американским сотрудникам Международного агентства по атомной энергии посещать наши объекты", – сказал он.

Основным камнем преткновения на переговорах является требование Ирана самостоятельно обогащать уран, что позволит ему в короткий срок создать ядерный заряд. США заявляют, что сохранение потенциала обогащения для них неприемлемо.