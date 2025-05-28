На иранские ядерные объекты могут быть допущены американские эксперты
время публикации: 28 мая 2025 г., 14:14 | последнее обновление: 28 мая 2025 г., 14:21
В преддверии шестого раунда переговоров о судьбе иранских ядерных разработок глава Организации по атомной энергии Ирана Мохаммад Эслами заявил о возможности допуска американских инспекторов на объекты иранской ядерной отрасли.
"Отказ в допуске инспекторов из враждебных государств обоснован. Но если ядерное соглашение будет заключено, мы можем разрешить американским сотрудникам Международного агентства по атомной энергии посещать наши объекты", – сказал он.
Основным камнем преткновения на переговорах является требование Ирана самостоятельно обогащать уран, что позволит ему в короткий срок создать ядерный заряд. США заявляют, что сохранение потенциала обогащения для них неприемлемо.
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