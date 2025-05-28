ХАМАС объявил, что согласился на предложение Виткоффа по Газе

Днем 28 мая из Дохи вновь поступило сообщение о том, что руководство террористической организации ХАМАС согласилось на предложение спецпосланника президента США Стива Виткоффа по Газе.

Речь идет о сделке, предусматривающей освобождение 10 заложников и передачу нескольких тел погибших заложников.

В заявлении, распространенном руководством ХАМАСа, сказано: "ХАМАС достиг соглашения с Виткоффом относительно общей рамки договоренностей, которая позволит достичь постоянного прекращения огня, вывода из анклава израильских военных и возобновления поставок туда гуманитарной помощи... Это соглашение предусматривает освобождение 10 израильских заложников и передачу нескольких тел погибших пленников в обмен на освобождение согласованного числа палестинских заключенных". При этом отмечается, что окончательный ответ от Израиля через посредников пока не получен.

Ранее руководство Израиля неоднократно подчеркивало, что ни о каком выводе сил израильской армии из Газы речи идти не может, но можно согласовать прекращение огня на длительный период в случае реализации сделки по освобождению заложников, удерживаемых террористами с 7 октября 2023 года.

Напомним, что 26 мая информация о согласии ХАМАСа на "план Виткоффа" уже поступала, об этом сообщало агентство Reuter. Но вскоре сам Виткофф ее опроверг. Тогда речь шла о варианте соглашения по прекращению огня в секторе Газы на 70 дней и освобождение 10 живых израильских заложников.

В Израиле 26 мая подчеркивали, что речь не идет о новом предложении, и что от предложения в его нынешнем варианте Израиль уже отказался.

Египетские источники сообщали, что предложенный вариант сделки предусматривает освобождение 10 израильских заложников и тел 16 убитых заложников, при этом пятеро заложников должны быть освобождены в первый день соглашения, а остальные пять – в шестидесятый день. Отметим, что египетские источники сообщали о 60-дневном прекращении огня в секторе.