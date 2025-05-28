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Ближний Восток

В Иране сообщено о повешении "израильского шпиона" Педрама Мадани

Иран
шпионаж
"Мосад"
время публикации: 28 мая 2025 г., 08:56 | последнее обновление: 28 мая 2025 г., 09:07
В Иране сообщено о повешении "израильского шпиона" Педрама Мадани
AP Photo/Amr Nabil

Иранские СМИ сообщают о казни за шпионаж в пользу Израиля гражданина Ирана Педрама Мадани. В сообщении подчеркивается, что процесс велся с полным соблюдением юридической процедуры, и окончательное решение выносил Верховный суд.

Как утверждается, "Мосад" расплачивался с ним евро и биткойнами. Он пытался вовлечь в свою деятельность других граждан и неоднократно выезжал за границу, в частности, в Германию, для передачи собранной им информации.

Сообщается и о том, что Мадани посещал "оккупированные территории", что на иранском новоязе означает Израиль. Однако его деятельность была пресечена, он был обвинен в сотрудничестве с "Мосадом" и после осуждения судом повешен.

Ближний Восток
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