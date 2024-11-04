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Израиль

Иран готовил покушение на командира базы ВВС ЦАХАЛа

время публикации: 04 ноября 2024 г., 10:46 | последнее обновление: 04 ноября 2024 г., 10:46
Иран готовил покушение на командира базы ВВС ЦАХАЛа
Moshe Shai/FLASH90

Общая служба безопасности (ШАБАК) поставила командование ВВС ЦАХАЛа в известность о планах Ирана организовать покушение на А., командира одной из авиабаз.

Как сообщает портал Mako, к А. и членам его семьи была приставлена охрана. Кроме того, семье офицера велели изменить планы одного из детей

Информация о готовящемся покушении была получена от одной из групп иранских шпионов, раскрытых ШАБАКом в последние недели. Члены группы фотографировали не только базу, которой командует А., но и собирали дополнительные данные о нем и его семье.

Напомним, что среди других целей, информацию по которым собирали иранские шпионы, назывались ученый-ядерщик и высокопоставленная сотрудница Института национальной безопасности.

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