Иран готовил покушение на командира базы ВВС ЦАХАЛа

Общая служба безопасности (ШАБАК) поставила командование ВВС ЦАХАЛа в известность о планах Ирана организовать покушение на А., командира одной из авиабаз.

Как сообщает портал Mako, к А. и членам его семьи была приставлена охрана. Кроме того, семье офицера велели изменить планы одного из детей

Информация о готовящемся покушении была получена от одной из групп иранских шпионов, раскрытых ШАБАКом в последние недели. Члены группы фотографировали не только базу, которой командует А., но и собирали дополнительные данные о нем и его семье.

Напомним, что среди других целей, информацию по которым собирали иранские шпионы, назывались ученый-ядерщик и высокопоставленная сотрудница Института национальной безопасности.