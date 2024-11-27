Египетская делегация прибудет в четверг в Израиль для переговоров о прекращении огня в Газе

В четверг, 28 ноября, в Израиль прибудет египетская делегация для переговоров о прекращении огня в секторе Газы. В рамках переговоров будет обсуждаться освобождение захваченных террористами 7 октября заложников, освобождение заключенных террористов и дальнейшая судьба сектора Газы.

В состав делегации Египта вошли представители службы разведки, которые везут с собой предложения по управлению сектором Газы после окончания войны. Этот план, как считают в Каире, приведет к соглашению об освобождении заложников.