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Ближний Восток

Египетская делегация прибудет в четверг в Израиль для переговоров о прекращении огня в Газе

Газа
Египет
время публикации: 27 ноября 2024 г., 20:13 | последнее обновление: 27 ноября 2024 г., 20:22
Египетская делегация прибудет в четверг в Израиль для переговоров о прекращении огня в Газе
AP Photo/Bill Foley

В четверг, 28 ноября, в Израиль прибудет египетская делегация для переговоров о прекращении огня в секторе Газы. В рамках переговоров будет обсуждаться освобождение захваченных террористами 7 октября заложников, освобождение заключенных террористов и дальнейшая судьба сектора Газы.

В состав делегации Египта вошли представители службы разведки, которые везут с собой предложения по управлению сектором Газы после окончания войны. Этот план, как считают в Каире, приведет к соглашению об освобождении заложников.

Ближний Восток
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