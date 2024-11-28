Накануне переговоров с Западом глава МИД Ирана пригрозил пересмотреть ядерную доктрину

Накануне возобновления переговоров по иранской ядерной проблематике министр иностранных дел Исламской республики Иран Аббас Арагчи заявил, что в иранском руководстве существуют разногласия по вопросу ядерной политики.

По его словам, Иран не намерен нарушать договор о нераспространении, настроен на сотрудничество с Международным агентством по атомной энергии, и на данный момент у Тегерана нет намерения начать обогащение урана до уровня выше 60%.

Он заявил, что отказ Запада снять санкции в ответ на конструктивный подход Ирана привел к тому, что как элиты, так и простой народ задумывается о необходимости пересмотреть ядерную доктрину.

24 ноября пресс-секретарь министерства иностранных дел Исламской республики Иран Эсмаил Багаи заявил, что 29 ноября в Женеве пройдут переговоры по ядерной тематике с участием Великобритании, Франции, Германии и Ирана.

Заявление было воспринято как ответ на принятие Международным агентством по атомной энергии резолюции, осуждающей Ирана за продолжение ядерных разработок. Инициаторами документа выступили Великобритания, Франция, Германия и США.