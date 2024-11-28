x
28 ноября 2024
|
последняя новость: 17:25
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
28 ноября 2024
|
28 ноября 2024
|
последняя новость: 17:25
28 ноября 2024
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Ближний Восток

Накануне переговоров с Западом глава МИД Ирана пригрозил пересмотреть ядерную доктрину

Иран
Ядерное оружие
время публикации: 28 ноября 2024 г., 17:15 | последнее обновление: 28 ноября 2024 г., 17:15
Накануне переговоров с Западом глава МИД Ирана пригрозил пересмотреть ядерную доктрину
AP Photo/Anmar Khalil

Накануне возобновления переговоров по иранской ядерной проблематике министр иностранных дел Исламской республики Иран Аббас Арагчи заявил, что в иранском руководстве существуют разногласия по вопросу ядерной политики.

По его словам, Иран не намерен нарушать договор о нераспространении, настроен на сотрудничество с Международным агентством по атомной энергии, и на данный момент у Тегерана нет намерения начать обогащение урана до уровня выше 60%.

Он заявил, что отказ Запада снять санкции в ответ на конструктивный подход Ирана привел к тому, что как элиты, так и простой народ задумывается о необходимости пересмотреть ядерную доктрину.

24 ноября пресс-секретарь министерства иностранных дел Исламской республики Иран Эсмаил Багаи заявил, что 29 ноября в Женеве пройдут переговоры по ядерной тематике с участием Великобритании, Франции, Германии и Ирана.

Заявление было воспринято как ответ на принятие Международным агентством по атомной энергии резолюции, осуждающей Ирана за продолжение ядерных разработок. Инициаторами документа выступили Великобритания, Франция, Германия и США.

Ближний Восток
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 24 ноября 2024

Ответ Тегерана МАГАТЭ: введены в действие новые центрифуги для обогащения урана
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 24 ноября 2024

Иран возобновляет ядерные переговоры с европейскими государствами