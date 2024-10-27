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Ближний Восток

Президент Ирана пообещал, что его страна ответит на "агрессию сионистского образования"

время публикации: 27 октября 2024 г., 23:34 | последнее обновление: 27 октября 2024 г., 23:34
Президент Ирана Масуд Пезешкиан
AP Photo/Vahid Salemi

В воскресенье, 27 октября, президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что его страна ответит на удар, нанесенный Израилем в ночь на субботу, 26 октября.

"Мы не стремимся к войне, но мы будем защищать права нашей нации и страны. Мы дадим должный ответ на агрессию сионистского режима", – цитирует агентство IRNA Пезешкиана, который также предупредил, что напряженность вырастет еще больше, если Израиль "продолжит свою агрессию".

О том, что Иран намерен ответить на удар, также заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи. По его словам, Иран ответит на любую агрессию в "подходящее время".

Власти Ирана утверждают, что в результате атаки ВВС Израиля погибли четверо иранских военнослужащих и один мирный житель.

Ближний Восток
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