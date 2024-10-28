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Ближний Восток

Ирак пожаловался в ООН на использование Израилем его воздушного пространства при атаке по Ирану

время публикации: 28 октября 2024 г., 09:15 | последнее обновление: 28 октября 2024 г., 09:20
Ирак пожаловался в ООН на использование Израилем его воздушного пространства при атаке по Ирану
Пресс-служба ЦАХАЛа

Правительство Ирака подало в ООН официальную жалобу на Израиль в связи с тем, что израильские ВВС при нанесении удара по Ирану использовали иракское воздушное пространство.

26 октября иранское военное руководство заявило, что для нанесения ударов по Ирану Израиль использовал территорию Ирака, находящуюся под контролем армии США.

Согласно этому заявлению, целью израильского удары стали радары, расположенные в Тегеране, Хузестане и Иламе.

Ближний Восток
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