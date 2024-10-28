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Ближний Восток

Представитель ХАМАСа: "Соглашение с Израилем возможно. Но все объявленное в СМИ – уловки оккупации"

время публикации: 28 октября 2024 г., 08:33 | последнее обновление: 28 октября 2024 г., 08:43
Представитель ХАМАСа: "Соглашение с Израилем возможно. Но все объявленное в СМИ – уловки оккупации"
AP Photo/Ariel Schalit

Представитель террористической организации ХАМАС за рубежом, член политбюро ХАМАСа Хусам Бадран заявил агентству "Шэхаб", что "достижение соглашения с Израилем возможно".

Эти его слова многие СМИ интерпретировали как готовность ХАМАСа к переговорам и уступкам.

Однако Бадран не говорил ни о том, ни о другом. Он сказал следующее: "Наши требования ясны и известны. Однако нет никакого решения со стороны оккупации (властей Израиля) и США о достижении соглашения о прекращении огня. Но все объявленное в СМИ – уловки оккупации... Соглашение может быть достигнуто при условии, что Нетаниягу останется приверженным тому, что было согласовано ранее".

Из заявления Бадрана неясно, готов ли ХАМАС на переговоры по ограниченному "обмену пленными" в условиях кратковременного прекращения огня. Такое предложение было выдвинуто Египтом.

27 октября президент Египта Абд аль-Фаттах ас-Сиси обнародовал предложение, которое, как он верит, положит начало переговорам между Израилем и ХАМАСом о постоянном прекращении огня и освобождении заложников. По словам ас-Сиси, предложение Египта включает освобождение четырех израильских заложников и "нескольких палестинских заключенных", увеличение потока гуманитарной помощи в сектор Газы и прекращение огня продолжительностью в 48 часов.

Ближний Восток
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