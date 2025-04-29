Взрыв на оборонном предприятии в иранском Исфахане

Из Ирана поступают сообщения о взрыве на складе в промышленной зоне города Исфахан. По предварительной информации, один человек погиб, еще двое пострадали. Причина взрыва пока не установлена.

По данным саудовского канала "Аль-Хадат", предприятие, на котором произошел взрыв, производит порох и подчиняется Совету национальной безопасности Ирана.

Напомним: несколько дней назад при взрыве в порту в порту Шахид Раджаи недалеко от города Бендер-Аббас погибло около 70 человек. Министр внутренних дел Ирана Эскандер Момани назвал причиной чрезвычайного происшествия халатность и несоблюдение правил безопасности.