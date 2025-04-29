Взрыв на оборонном предприятии в иранском Исфахане
время публикации: 29 апреля 2025 г., 15:38 | последнее обновление: 29 апреля 2025 г., 15:43
Из Ирана поступают сообщения о взрыве на складе в промышленной зоне города Исфахан. По предварительной информации, один человек погиб, еще двое пострадали. Причина взрыва пока не установлена.
По данным саудовского канала "Аль-Хадат", предприятие, на котором произошел взрыв, производит порох и подчиняется Совету национальной безопасности Ирана.
Напомним: несколько дней назад при взрыве в порту в порту Шахид Раджаи недалеко от города Бендер-Аббас погибло около 70 человек. Министр внутренних дел Ирана Эскандер Момани назвал причиной чрезвычайного происшествия халатность и несоблюдение правил безопасности.
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