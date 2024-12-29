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Ближний Восток

План Ахмада аш-Шараа: выборы в Сирии – только через четыре года

Сирия
время публикации: 29 декабря 2024 г., 13:58 | последнее обновление: 29 декабря 2024 г., 14:02
План Ахмада аш-Шараа: выборы в Сирии – только через четыре года
AP Photo/Mosa'ab Elshamy

Агентство Maan цитирует заявление фактического лидера Сирии, главу группировки "Хайят Тахрир аш-Шам" Ахмада аш-Шараа. Он сообщил, что не считает себя освободителем Сирии – эта честь принадлежит всем, кто, не жалея себя, сражался за свободу.

Аш-Шараа также сказал, что одной из целей операции "Сдерживание агрессии", результатом которой стало свержение режима Башара Асада, было избежать человеческих жертв и увеличения числа беженцев.

"Мы хотим сделать процесс передачи власти как можно более гладким. Освобождение Сирии создало условия, чтобы регион оставался в безопасности 50 ближайших лет", – заявил он.

Лидер "Хайят Тахрир аш-Шам" также сообщил, что написание новой конституции Сирии займет около трех лет. Через год после ее утверждения в стране будут проведены парламентские выборы. Вопрос, кто будет утверждать конституцию, остался открытым.

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