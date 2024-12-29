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Ближний Восток

Минобороны Турции отчиталось об успехах в борьбе с террором в 2024 году

Турция
Террористы
Курды
время публикации: 29 декабря 2024 г., 12:03 | последнее обновление: 29 декабря 2024 г., 12:05
Минобороны Турции отчиталось об успехах в борьбе с террором в 2024 году
AP Photo/Khalil Hamra

Министерство обороны Турции опубликовало сводку "контртеррористической деятельности" на 2024 год. По информации ведомства, в завершающемся годы было "нейтрализовано" 3038 террористов. В статистику также включены бойцы курдской самообороны в Сирии и Ираке.

Уничтожено 1330 убежищ, в том числе пещерных, конфисковано 2450 единицы оружия и 910000 единиц боеприпасов. 107 террористов сдались. "Искореняя терроризм, вооруженные силы Турции действуют нешаблонно, непредсказуемо для противника, стремительно и упорно", – добавляет минобороны.

Отметим: Турция – покровитель сил, свергнувших режим Башара Асада в Сирии. Основная цель Анкары – ликвидировать автономный курдский анклав, созданный при покровительстве США на северо-востоке Сирии. Курдских ополченцев Турция считает террористами.

Ближний Восток
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