Минобороны Турции отчиталось об успехах в борьбе с террором в 2024 году

Министерство обороны Турции опубликовало сводку "контртеррористической деятельности" на 2024 год. По информации ведомства, в завершающемся годы было "нейтрализовано" 3038 террористов. В статистику также включены бойцы курдской самообороны в Сирии и Ираке.

Уничтожено 1330 убежищ, в том числе пещерных, конфисковано 2450 единицы оружия и 910000 единиц боеприпасов. 107 террористов сдались. "Искореняя терроризм, вооруженные силы Турции действуют нешаблонно, непредсказуемо для противника, стремительно и упорно", – добавляет минобороны.

Отметим: Турция – покровитель сил, свергнувших режим Башара Асада в Сирии. Основная цель Анкары – ликвидировать автономный курдский анклав, созданный при покровительстве США на северо-востоке Сирии. Курдских ополченцев Турция считает террористами.