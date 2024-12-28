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Ближний Восток

Новые власти Сирии проводят спецоперацию по разоружению приверженцев режима Асада

Сирия
время публикации: 28 декабря 2024 г., 12:04 | последнее обновление: 28 декабря 2024 г., 12:07
Новые власти Сирии проводят спецоперацию по разоружению приверженцев режима Асада
AP Photo/Hussein Malla

Новые власти Сирии во главе с Абу-Мухаммадом аль-Джулани заявили о проведении спецоперации по преследованию и разоружению боевиков-приверженцев режима Башара Асада.

По заявлению властей, такие группировки состоят из преступников и представляют собой угрозу спокойствию граждан. Особо подчеркивается, что те боевики, которые откажутся сдать оружие, будут "привлечены к ответственности".

Ранее власти Сирии сообщили, что достигли с вооруженными группировками соглашения, согласно которому группировки будут распущены и войдут в состав сирийских вооруженных сил.

Ближний Восток
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