Новые власти Сирии проводят спецоперацию по разоружению приверженцев режима Асада

Новые власти Сирии во главе с Абу-Мухаммадом аль-Джулани заявили о проведении спецоперации по преследованию и разоружению боевиков-приверженцев режима Башара Асада.

По заявлению властей, такие группировки состоят из преступников и представляют собой угрозу спокойствию граждан. Особо подчеркивается, что те боевики, которые откажутся сдать оружие, будут "привлечены к ответственности".

Ранее власти Сирии сообщили, что достигли с вооруженными группировками соглашения, согласно которому группировки будут распущены и войдут в состав сирийских вооруженных сил.