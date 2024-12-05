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Ближний Восток

Нобелевской лауреатке Наргес Мохаммади предоставлен отпуск из тюрьмы по состоянию здоровья

Иран
время публикации: 05 декабря 2024 г., 13:06 | последнее обновление: 05 декабря 2024 г., 13:23
Наргес Мохаммади (дата съемки неизвестна)
Wikipedia.org. Фото: VOA

Иранские власти приняли решение предоставить трехнедельный отпуск из тюрьмы правозащитнице Наргес Мохаммади, лауреату Нобелевской премии мира 2023 года. Ей была сделана операция по удалению опухоли.

Ее близкие и сторонники, заявили, что это слишком поздно и слишком мало. "Мы требуем, чтобы ее немедленного и полного освобождения, в крайнем случае – продления отпуска до трех месяцев", – сообщили они.

Наргес была удостоена Нобелевской премии "за борьбу против угнетения женщин в Иране и ее борьбу за продвижение прав человека и свободы для всех". Она содержится в тюрьме "Эвин", известной своим тяжелым режимом. К ее 30-месячному сроку заключения недавно было добавлено еще полгода.

Ближний Восток
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