Нобелевской лауреатке Наргес Мохаммади предоставлен отпуск из тюрьмы по состоянию здоровья

Иранские власти приняли решение предоставить трехнедельный отпуск из тюрьмы правозащитнице Наргес Мохаммади, лауреату Нобелевской премии мира 2023 года. Ей была сделана операция по удалению опухоли.

Ее близкие и сторонники, заявили, что это слишком поздно и слишком мало. "Мы требуем, чтобы ее немедленного и полного освобождения, в крайнем случае – продления отпуска до трех месяцев", – сообщили они.

Наргес была удостоена Нобелевской премии "за борьбу против угнетения женщин в Иране и ее борьбу за продвижение прав человека и свободы для всех". Она содержится в тюрьме "Эвин", известной своим тяжелым режимом. К ее 30-месячному сроку заключения недавно было добавлено еще полгода.