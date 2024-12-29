12-й канал ИТВ: ликвидация Ханийи едва не сорвалась из-за сломанного кондиционера в его номере

После того, как министр обороны Исраэль Кац впервые подтвердил причастность Израиля к ликвидации главы политбюро террористической организации ХАМАС Исмаила Ханийи, в субботу, 28 декабря, 12-й канал ИТВ рассказал о некоторых, неизвестных ранее, подробностях этой операции. Решение о ликвидации Ханийи было принято в Израиле вскоре после 7 октября.

Ханийя жил в Катаре, но проведение операции там могло сорвать переговоры о заложниках, начавшиеся в Дохе. Соответственно, оставались три страны, которые посещал Ханийя – Россия, Турция и Иран. Был выбран Тегеран, где Ханийю как почетного гостя сопровождала личная охрана, состоящая из сотрудников службы безопасности КСИР.

Первоначальный план Израиля состоял в том, чтобы ликвидировать Ханийю, когда он приедет в Тегеран на похороны бывшего президента Ирана Эбрагима Раиси, погибшего в результате крушения вертолета 19 мая. Однако операция была отложена из-за опасений, что жертвами могут стать мирные жители.

Израиль выжидал более двух месяцев, прежде чем Ханийя вернулся Тегеран на инаугурацию нового президента Ирана Масуда Пезешкиана. При этом было принято решение подождать до окончания церемонии, якобы для того, чтобы не ставить Тегеран в еще более неловкое положение.

Ханийя был убит 31 июля. В последний момент операция едва не сорвалась из-за сломавшегося кондиционера в его номере. Ханийя вышел, чтобы попросить починить его и отсутствовал так долго, что возникло опасение, что он будет переведен в другое помещение. Однако, в конце концов, сотрудникам гестахауса удалось починить кондиционер, Ханийя вернулся и около 01:30 сработало взрывное устройство, заложенное в его комнате.