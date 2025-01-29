"Аль-Арабия": армия Ливана заняла подземный объект "Хизбаллы" на юге страны

Телеканал "Аль-Арабия" передает, что регулярная армия Ливана заняла подземный объект "Имад 4" на юге страны, созданный "Хизбаллой".

Речь идет об одном из крупнейших объектов, построенных "Хизбаллой" на юге Ливана. Через сеть подземных туннелей, которые вели к складам оружия, могли проезжать транспортные средства – от мотоциклов до грузовиков. Объект был электрифицирован и компьютеризирован.

Объект "Имад 4", названный в честь Имада Мугнии – главы спецслужб "Хизбаллы", ликвидированного в Дамаске 12 февраля 2008 года – представлял собой крупнейшую подземную сеть складов на юге Ливана, где хранились, прежде всего, ракеты. Руководство "Хизбаллы" заявляло, что на этом объекте были ракеты, "способные долететь до Эйлата". Объект был построен после завершения Второй ливанской войны, в нарушение резолюции СБ ООН 1701.

Судя по сообщению "Аль-Арабии", армия Ливана заняла этот объект после того, как из него были удалены вооружения и тяжелая техника "Хизбаллы".

В соответствии с соглашением о прекращении огня в Ливане, вступившим в силу несколько месяцев назад, "Хизбалла" должна была отвести свои силы за реку Литани, а регулярная армия Ливана – взять под контроль южные районы страны после того, как ЦАХАЛ завершит "зачистку" территории от оружия и складов террористов. В настоящее время срок действия соглашения продлен, так как ЦАХАЛу требуется дополнительное время для завершения действий на юге Ливана, а ливанская армия пока не готова полностью контролировать районы, ранее контролировавшиеся "Хизбаллой".