SOHR: турецкая армия нанесла удар по рынку на севере Сирии, среди погибших – дети
время публикации: 29 января 2025 г., 11:42 | последнее обновление: 29 января 2025 г., 11:45
13 человек погибли и около 20 пострадали в результате удара турецких беспилотных летательных аппаратов по рынку сирийского города Сарин в провинции Алеппо. Среди погибших четверо детей. Об этом сообщает Syrian Observatory for Human Rights.
Турецкие ВВС продолжают наносить удара по позициям курдских ополченцев в районе плотины Тишрин на Евфрате и по другим объектам, в том числе по курдским деревням.
SOHR также обвиняет турецкую армию в психологической атаке на участников сидячей забастовки на плотине Тишрин. По утверждению организации, несколько выпущенных артиллерийских снарядов разорвались рядом с дорогой, по которой следовали манифестанты. Жертв не было.
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