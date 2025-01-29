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Ближний Восток

SOHR: турецкая армия нанесла удар по рынку на севере Сирии, среди погибших – дети

Сирия
Турция
Курды
время публикации: 29 января 2025 г., 11:42 | последнее обновление: 29 января 2025 г., 11:45
SOHR: турецкая армия нанесла удар по рынку на севере Сирии, среди погибших – дети
APAP Photo/Lefteris Pitarakis

13 человек погибли и около 20 пострадали в результате удара турецких беспилотных летательных аппаратов по рынку сирийского города Сарин в провинции Алеппо. Среди погибших четверо детей. Об этом сообщает Syrian Observatory for Human Rights.

Турецкие ВВС продолжают наносить удара по позициям курдских ополченцев в районе плотины Тишрин на Евфрате и по другим объектам, в том числе по курдским деревням.

SOHR также обвиняет турецкую армию в психологической атаке на участников сидячей забастовки на плотине Тишрин. По утверждению организации, несколько выпущенных артиллерийских снарядов разорвались рядом с дорогой, по которой следовали манифестанты. Жертв не было.

Ближний Восток
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