SOHR: турецкая армия нанесла удар по рынку на севере Сирии, среди погибших – дети

13 человек погибли и около 20 пострадали в результате удара турецких беспилотных летательных аппаратов по рынку сирийского города Сарин в провинции Алеппо. Среди погибших четверо детей. Об этом сообщает Syrian Observatory for Human Rights.

Турецкие ВВС продолжают наносить удара по позициям курдских ополченцев в районе плотины Тишрин на Евфрате и по другим объектам, в том числе по курдским деревням.

SOHR также обвиняет турецкую армию в психологической атаке на участников сидячей забастовки на плотине Тишрин. По утверждению организации, несколько выпущенных артиллерийских снарядов разорвались рядом с дорогой, по которой следовали манифестанты. Жертв не было.