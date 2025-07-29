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Ближний Восток

Среди евреев, арестованных в Иране по подозрению в шпионаже в пользу Израиля, есть граждане США

США
Иран
Война с Ираном
время публикации: 29 июля 2025 г., 09:14 | последнее обновление: 29 июля 2025 г., 09:18
Среди евреев, арестованных в Иране по подозрению в шпионаже в пользу Израиля, есть граждане США
AP Photo/Amr Nabil

Среди 35 представителей еврейской общины, которые были арестованы в Иране после 12-дневной войны по подозрению в шпионаже в пользу Израиля, есть два человека с американским гражданством. Об этом сообщает новостная редакция "Кан".

Оба еврея приехали в Иран, чтобы встретиться с родственниками. Один, уроженец Лос-Анджелеса, был выпущен под залог несколько дней назад. Второй, родившийся в Иране, но 30 лет назад переехавший в Нью-Йорк, остается под стражей.

По информации редакции, в последние дни освобождены 11 евреев, подозреваемых в шпионаже не Израиль. Пять представителей общины все еще в заключении.

Ближний Восток
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