Среди евреев, арестованных в Иране по подозрению в шпионаже в пользу Израиля, есть граждане США

Среди 35 представителей еврейской общины, которые были арестованы в Иране после 12-дневной войны по подозрению в шпионаже в пользу Израиля, есть два человека с американским гражданством. Об этом сообщает новостная редакция "Кан".

Оба еврея приехали в Иран, чтобы встретиться с родственниками. Один, уроженец Лос-Анджелеса, был выпущен под залог несколько дней назад. Второй, родившийся в Иране, но 30 лет назад переехавший в Нью-Йорк, остается под стражей.

По информации редакции, в последние дни освобождены 11 евреев, подозреваемых в шпионаже не Израиль. Пять представителей общины все еще в заключении.