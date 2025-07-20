Le Monde: арестованные французы стали "жертвами торга" между Тегераном и Парижем

Французское издание Le Monde пишет, что в настоящее время в Иране арестованы четыре гражданина Франции. Имена трех известны, о четвертом пока нет никакой информации.

В иранских тюрьмах находятся 40-летняя Сесиль Колер, 72-летний Жак Пари и 18-летний Ленар Монтерло. Колер и ее партнер Пари обвиняются иранскими властями в сотрудничестве с израильской службой внешней разведки "Мосад".

Как отмечает Le Monde, Колер и Пари находились в тюрьме "Эвин", когда ее ворота были атакованы израильскими ВВС 23 июня. Затем их, как и многих других заключенных, перевели в тюрьму "Бозорг" на юге Тегерана. Где они находятся в настоящее время, неизвестно.

Le Monde пишет, что арестованные французы стали "жертвами торга" между Тегераном и Парижем.