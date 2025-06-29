Страница "Мосада" на фарси отметила самых благодарных читателей – руководство Ирана

Самыми преданными читателями страницы израильской службы внешней разведки "Мосад" на языке фарси оказались высокопоставленные иранские чиновники – командующий КСИР Мохаммад Пакпур (сменивший уничтоженного Израилем 13 июня генерал-майора Хоассейна Салами), командующий вооруженными силами Ирана генерал Абд аль-Рахим Мусауи (сменивший на этом посту уничтоженного Израилем Мохаммада Бакери) и министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи.

"Конечно, они используют свои "запасные" телефоны, а двое из них даже пользуются частными интернет-соединениями, – пишет "Мосад". – В знак признательности мы тоже подписались на них".

Далее в публикации израильской разведки подчеркивается: "дорогие иранские граждане, находящиеся внутри Ирана – безусловно, вы можете продолжать смотреть наш контент, но пожалуйста, воздержитесь от подписки на страницу или реакций на наши публикации. Мы продолжим информировать вас о важных новостях".

"Мосад" не впервые предостерегает иранцев от прямой подписки на израильские источники: это связано с тем, что иранские власти проводят постоянные аресты граждан по обвинениям в "шпионаже на Израиль".