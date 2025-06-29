Иран объявил о перехвате "секретного" израильского БПЛА

Иранские СМИ и телеграм-каналы, а также российский RT Arabic, опубликовал снимок некого беспилотного летательного аппарата, упавшего на территории Ирана.

Корреспондент "Кан" Итай Блюменталь на своей странице в соцсети X высказал предположение, что на снимке может быть изображен "секретный" БПЛА Orbiter 4 (разработка Aeronautics). Однако показанный на фото аппарат весьма отдаленно напоминает Orbiter 4.

Отметим, что показан БПЛА, который не мог бы долететь от Израиля до Ирана, возможно этот беспилотник был запущен с территории соседней с Ираном страны.

Не исключено, что на снимке показан аппарат кустарного иранского производства, который пытаются выдать за перехваченный израильский беспилотник.

Главный редактор российского специализированного издания "Беспилотная авиация" Денис Федутинов так говорит об аппарате, показанном на снимке: "Аппарат имеет очевидное визуальное сходство с БЛА Orbiter 4. Однако имеет и различия с этим демонстрировавшимся на открытых мероприятиях беспилотным аппаратом. Так Orbiter 4 выполнен по схеме утка. Здесь же отсутствует переднее горизонтальное оперение. Можно было бы предположить, что оно было утрачено при посадке, но не заметно даже слетов того, что оно когда-либо имелось. Кроме того, есть некоторые отличия и в геометрии некоторых других элементов планера. Тут могут быть две возможности. Либо это какая-то версия БЛА Orbiter израильского разработчика. Либо это иностранный "клон", сделанный по мотивам израильской системы".

ЦАХАЛ эти публикации не комментирует. Ранее ЦАХАЛ официально признавал потерю в Иране нескольких БПЛА.