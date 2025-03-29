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Ближний Восток

"Аль-Араби аль-Джадид": ХАМАС согласился на новое предложение о перемирии в секторе Газы

Заложники
ХАМАС
Газа
время публикации: 29 марта 2025 г., 15:58 | последнее обновление: 29 марта 2025 г., 16:18
"Аль-Араби аль-Джадид": ХАМАС согласился на новое предложение о перемирии в секторе Газы
Chaim Goldberg/Flash90

Катарская газета "Аль-Араби аль-Джадид" сообщила со ссылкой на египетские источники, что "ХАМАС согласился на новое предложение о перемирии в секторе Газы на период до окончания Ид аль-Фитра".

Согласно сообщению, "ХАМАС готов освободить гражданина США Идана Александра и передать "четырех похищенных", среди которых как живые заложники, так и останки.

Израиль пока не подтверждает эту информацию.

"Аль-Араби аль-Джадид"утверждает также, что ХАМАС отклонил недавнее предложение администрации США, которое предусматривало, что руководство организации покинет сектор Газы в сопровождении членов своих семей, получив в обмен на это жилье за ​​границей, крупные суммы и гарантии того, что они не станут объектом преследований.

Ближний Восток
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