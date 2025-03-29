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Ближний Восток

"Аш-Шарк аль-Аусат": ХАМАС согласен на предложение о временном перемирии

Катар
Египет
Заложники
ХАМАС
время публикации: 29 марта 2025 г., 14:33 | последнее обновление: 29 марта 2025 г., 15:01
"Аш-Шарк": ХАМАС согласен на предложение о временном перемирии
Abed Rahim Khatib/Flash90

Саудовский телеканал "Аш-Шарк аль-Аусат" сообщил со ссылкой на источники, что делегации Египта и Катара проводят переговоры с целью достижения временного перемирия в секторе Газы до Ид аль-Фитра (завершения месяца Рамадан).

По словам источников, ХАМАС ответил согласием на предложения о возможности временного перемирия.

Посредники пытаются достичь компромисса в ближайшие дни, воскресенье или понедельник. "Сделка может быть заключена, если ХАМАС и Израиль положительно отреагируют на предложение, над которым в настоящее время ведется работа, вероятность достижения такого результата станет ясна в ближайшие часы", – пишет "Аш-Шарк аль-Аусат".

Также сообщается, что две делегации несколько раз встречались с делегацией ХАМАСа в Дохе для обсуждения нового предложения, которое предусматривает освобождение пяти заложников в обмен на нескольких палестинских заключенных и 50-дневное перемирие.

Ближний Восток
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