"Аш-Шарк аль-Аусат": ХАМАС согласен на предложение о временном перемирии

Саудовский телеканал "Аш-Шарк аль-Аусат" сообщил со ссылкой на источники, что делегации Египта и Катара проводят переговоры с целью достижения временного перемирия в секторе Газы до Ид аль-Фитра (завершения месяца Рамадан).

По словам источников, ХАМАС ответил согласием на предложения о возможности временного перемирия.

Посредники пытаются достичь компромисса в ближайшие дни, воскресенье или понедельник. "Сделка может быть заключена, если ХАМАС и Израиль положительно отреагируют на предложение, над которым в настоящее время ведется работа, вероятность достижения такого результата станет ясна в ближайшие часы", – пишет "Аш-Шарк аль-Аусат".

Также сообщается, что две делегации несколько раз встречались с делегацией ХАМАСа в Дохе для обсуждения нового предложения, которое предусматривает освобождение пяти заложников в обмен на нескольких палестинских заключенных и 50-дневное перемирие.