Египет выдвинул новые предложения по прекращению огня в секторе Газы

Египет выдвинул новые предложения по сделке о прекращении огня в секторе Газы. Эти предложения включают в себя постепенный вывод сил ЦАХАЛа из сектора и создание международной комиссии во главе с США, которая будет контролировать соблюдение режима прекращения огня, сообщает канал "Аль-Арабия".

Также сообщается, что на этой неделе в Израиль прибудет делегация представителей египетских сил безопасности, чтобы возобновить контакты с израильским руководством.

Ранее ХАМАС заявил, что завтра отправит делегацию в Каир.

Отметим, что накануне издание "Аль-Ахбар" сообщило, что предлагаемый план Египта предусматривает прекращение огня на месяц или два, в течение которых будет происходить постепенное освобождение израильских заложников, при этом приоритет будет отдаваться пожилым и людям, страдающим хроническими заболеваниями. Параллельно будут идти переговоры о дальнейшем "урегулировании".

По данным "Аль-Ахбар", власти Египта попросят израильское руководство дать террористическим организациям срок в несколько дней после вступления в силу режима прекращения огня, чтобы предоставить подробный список похищенных, которые еще живы, и обсудить механизм "обмена".

В том же плане говорится о необходимости возвращения к работе пограничного перехода Рафах, контроль над которым, по мнению Каира, можно доверить палестинской администрации и европейским наблюдателям.