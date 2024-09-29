Глава парламента Ирана: "При поддержке Исламской республики сопротивление одержит верх"

Председатель парламента Ирана Мухаммад-Багер Галибаф выразил уверенность, что командная структура "Хизбаллы" достаточно крепка, чтобы сохранить эффективность даже в случае значительных потерь командного состава.

"Фронт сопротивления одержит победу в этой войне. При поддержке Исламской республики Иран силы сопротивления продолжат сообща противостоять вражескому режиму и одержат над ним верх на поле боя", – заявил он.

Отметим: согласно публикациям западных СМИ, ликвидация Хасана Насраллы вызвала раскол в иранском руководстве. Консерваторы призывают к активным действиям, в то время как умеренные выражают опасения, что тем самым Иран угодит в израильскую западню.