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Ближний Восток

Глава парламента Ирана: "При поддержке Исламской республики сопротивление одержит верх"

время публикации: 29 сентября 2024 г., 12:35 | последнее обновление: 29 сентября 2024 г., 12:48
Глава парламента Ирана: "При поддержке Исламской республики сопротивление одержит верх"
AP Photo/Hassan Ammar

Председатель парламента Ирана Мухаммад-Багер Галибаф выразил уверенность, что командная структура "Хизбаллы" достаточно крепка, чтобы сохранить эффективность даже в случае значительных потерь командного состава.

"Фронт сопротивления одержит победу в этой войне. При поддержке Исламской республики Иран силы сопротивления продолжат сообща противостоять вражескому режиму и одержат над ним верх на поле боя", – заявил он.

Отметим: согласно публикациям западных СМИ, ликвидация Хасана Насраллы вызвала раскол в иранском руководстве. Консерваторы призывают к активным действиям, в то время как умеренные выражают опасения, что тем самым Иран угодит в израильскую западню.

Ближний Восток
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