"Хизбалла": после траурной церемонии в Бейруте Хасан Насралла будет похоронен в Ираке

Сайт ливанской газеты "Ан-Нахр" со ссылкой на заявление, распространенное "Хизбаллой", сообщает, что генсек этой организации Хасан Насралла будет похоронен в Ираке.

В заявлении "Хизбаллы" говорится, что руководство террористической организации ведет интенсивные переговоры "на самом высоком уровне" с Ираном и Ираком.

После церемонии прощания в Бейруте тело Насраллы будет президентским самолетом доставлено в Кербелу, где он будет похоронен в мечети имама Хусейна. Траурные церемонии также состоятся в Иране.