x
29 сентября 2024
|
последняя новость: 22:21
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
29 сентября 2024
|
29 сентября 2024
|
последняя новость: 22:21
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Ближний Восток

"Хизбалла": после траурной церемонии в Бейруте Хасан Насралла будет похоронен в Ираке

время публикации: 29 сентября 2024 г., 22:05 | последнее обновление: 29 сентября 2024 г., 22:09
"Хизбалла": после траурной церемонии в Бейруте Хасан Насралла будет похоронен в Ираке
AP Photo/Adil al-Khazali

Сайт ливанской газеты "Ан-Нахр" со ссылкой на заявление, распространенное "Хизбаллой", сообщает, что генсек этой организации Хасан Насралла будет похоронен в Ираке.

В заявлении "Хизбаллы" говорится, что руководство террористической организации ведет интенсивные переговоры "на самом высоком уровне" с Ираном и Ираком.

После церемонии прощания в Бейруте тело Насраллы будет президентским самолетом доставлено в Кербелу, где он будет похоронен в мечети имама Хусейна. Траурные церемонии также состоятся в Иране.

Ближний Восток
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 29 сентября 2024

359-й день войны в Израиле: после ликвидации Насраллы. Хронология событий
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 29 сентября 2024

Президент Ирана: "Нельзя, чтобы сионисты атаковали страны оси сопротивления одну за другой"
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 29 сентября 2024

"Аль-Хадат": похороны Хасана Насраллы состоятся в Ливане 30 сентября
// https://www.newsru.co.il/ // Пресса // 29 сентября 2024

Reuters: тело Насраллы извлечено из-под руин в пригороде Бейрута