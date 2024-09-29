"Хизбалла": после траурной церемонии в Бейруте Хасан Насралла будет похоронен в Ираке
время публикации: 29 сентября 2024 г., 22:05 | последнее обновление: 29 сентября 2024 г., 22:09
Сайт ливанской газеты "Ан-Нахр" со ссылкой на заявление, распространенное "Хизбаллой", сообщает, что генсек этой организации Хасан Насралла будет похоронен в Ираке.
В заявлении "Хизбаллы" говорится, что руководство террористической организации ведет интенсивные переговоры "на самом высоком уровне" с Ираном и Ираком.
После церемонии прощания в Бейруте тело Насраллы будет президентским самолетом доставлено в Кербелу, где он будет похоронен в мечети имама Хусейна. Траурные церемонии также состоятся в Иране.
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