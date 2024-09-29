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Ближний Восток

Президент Ирана: "Нельзя, чтобы сионисты атаковали страны оси сопротивления одну за другой"

время публикации: 29 сентября 2024 г., 20:44 | последнее обновление: 29 сентября 2024 г., 20:51
Президент Ирана: "Нельзя, чтобы сионисты атаковали страны оси сопротивления одну за другой"
AP Photo/Vahid Salemi

Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил в воскресенье, 29 сентября, что "преступления сионистского режима не останутся без ответа". В интервью иракскому новостному агентству INA он призвал арабские и исламские страны к решительным действиям против Израиля.

"На арабских и исламских силах возложена ответственность за эту трагедию, поэтому они не могут бездействовать, безучастно наблюдая за преступлениями сионистского образования, ставящими под угрозу безопасность региона", – заявил президент Ирана.

"Недопустимо бросать бойцов сопротивления на произвол судьбы, чтобы сионистское образование продолжало свои преступления и нападало на страны оси сопротивления одну за другой", – возмутился Пезешкиан.

Он упомянул ликвидацию главаря шиитской террористической организации "Хизбалла" Хасана Насраллы, назвав ее *нарушением всех международных норм" и заявил, что обещания США и стран Европы добиться соглашения о прекращении огня, если Иран не будет мстить за ликвидацию главы политбюро ХАМАСа Исмаила Ханийи в Тегеране – "ложь".

Ближний Восток
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