Подтверждена гибель 13 иранцев и сирийцев в результате авиаудара по консульству Ирана в Дамаске

Днем 2 апреля иранское государственное телевидение IRIB передало, что в результате вчерашнего удара ВВС ЦАХАЛа по генеральному консульству Ирана в Дамаске погибли шесть граждан Сирии.

Ранее иранский "Корпус стражей исламской революции" подтверждал гибель семи иранцев – генералов Мухаммада Резы Захеди и Мухаммад Хади Хаджи Рахими, а также пяти иранских офицеров Хосейна Аманоллахи, Мехди Джалалати, Мохсена Садакат, Али Ага Бабаэи и Али Салехи Розбахани.

Таким образом, в официально заявлено о гибели не менее 13 человек в результате этой атаки.

По информации телеканала "Аль-Арабия", главной целью атаки ВВС ЦАХАЛа в Дамаске был командующий силами "Кудс" в Сирии и Ливане Мухаммад Реза Захеди, в прошлом отвечавший за военно-воздушные силы КСИР.