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МИД России осудил удар по зданию консульства Ирана в Дамаске и предупредил Израиль о последствиях

время публикации: 02 апреля 2024 г., 00:12 | последнее обновление: 02 апреля 2024 г., 00:12
МИД России осудил удар по зданию консульства Ирана в Дамаске и предупредил Израиль о последствиях
AP Photo/Alexander Zemlianichenko

Министерство иностранных дел России распространило заявление в связи с ударом по зданию консульства Ирана в Дамаске, который приписывается Израилю.

"Решительно осуждаем данное нападение на иранское консульское представительство в Сирии. Считаем категорически неприемлемыми любые посягательства на дипломатические и консульские объекты, неприкосновенность которых гарантируется соответствующими Венскими конвенциями. Обращаем особое внимание на то, что атака была осуществлена в густонаселенном столичном районе, что создало высокие риски массовых жертв среди гражданского населения", – говорится в заявлении.

Россия назвала действия Израиля "абсолютно недопустимыми", и призвала международное сообщество дать соответствующую правовую оценку этим действиям.

"Настоятельно призываем израильское руководство отказаться от практики провокационных силовых акций на территории Сирии и других соседних стран, которая чревата крайне опасными последствиями в масштабах всего региона", – говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте МИД РФ.

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