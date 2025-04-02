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Ближний Восток

Армия США нанесла новые удары по объектам хуситов в Йемене

Хуситы
США
время публикации: 02 апреля 2025 г., 00:20 | последнее обновление: 02 апреля 2025 г., 00:33
Армия США нанесла новые удары по объектам хуситов в Йемене
CENTCOM

Телеканал "Аль-Масира", принадлежащий террористической организации "Ансар Аллах" (хуситы), сообщил, что армия США нанесла несколько новых ударов по целям на территории трех провинций.

Атаке подверглись провинции Эль-Ходейда, Саада и Хаджа. Хуситы утверждают, что в результате удара по "строящемуся водному объекту" в провинции Эль-Ходейда были убиты три человека.

ВС США начали наносить авиаудары по объектам хуситов 15 марта. Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) заявило, что операция направлена на защиту американских интересов и обеспечение свободы судоходства.

Ближний Восток
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