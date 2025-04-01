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Ближний Восток

В Сирии произошло масштабное отключение электричества

Сирия
время публикации: 01 апреля 2025 г., 22:40 | последнее обновление: 01 апреля 2025 г., 22:51
В Сирии произошло масштабное отключение электричества
Nati Shohat/Flash90

Вечером во вторник, 1 апреля, в Сирии произошло масштабное отключение электроэнергии. Представители министерства энергетики сообщили Reuters, что к блэкауту привел сбой в электросети. Специалисты энергетической компании занимаются устранением неисправностей.

Reuters отмечает, что Сирия переживает серьезный энергетический кризис, в большинство районов электричество подается два-три часа в день. Раньше Дамаск получал большую часть топлива для своих электростанций из Ирана, но поставки прекратились после того, как в декабре был свергнут Башар Асад, а власть перешла к новой администрации, возглавляемой Ахмадом аш-Шараа.

Правительство аш-Шараа обещало быстро нарастить объемы поставляемой электроэнергии, частично за счет импорта электроэнергии из Иордании и использования двух барж-электростанций, которые Дамаску были обещаны Турцией и Катаром.

Ближний Восток
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