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Ближний Восток

Ночью армия США нанесла десятки ударов по целям в Йемене

США
Йемен
Хуситы
время публикации: 01 апреля 2025 г., 07:40 | последнее обновление: 01 апреля 2025 г., 07:42
Ночью армия США нанесла десятки ударов по целям в Йемене
CENTCOM

В ночь на 1 апреля армия США нанесла десятки ударов по целям в Йемене, сообщает саудовский телеканал "Аль-Арабия". По предварительным оценкам, было зафиксировано не менее 27 атак.

Принадлежащий хуситам телеканал "Аль-Масира" передает, что были атакованы цели в районе Сахар (провинция Саада, на севере Йемена), а также в Сане (столице Йемена).

Представитель террористической организации "Ансар Аллах" Яхья Сариа объявил, что хуситам удалось сбить еще один американский беспилотник MQ9 в провинции Мариб.

Центральное командование армии США эти сообщения не комментирует. Подтверждается лишь, что минувшей ночью вновь были атакованы "позиции хуситов".

Ближний Восток
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