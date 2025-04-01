Ночью армия США нанесла десятки ударов по целям в Йемене

В ночь на 1 апреля армия США нанесла десятки ударов по целям в Йемене, сообщает саудовский телеканал "Аль-Арабия". По предварительным оценкам, было зафиксировано не менее 27 атак.

Принадлежащий хуситам телеканал "Аль-Масира" передает, что были атакованы цели в районе Сахар (провинция Саада, на севере Йемена), а также в Сане (столице Йемена).

Представитель террористической организации "Ансар Аллах" Яхья Сариа объявил, что хуситам удалось сбить еще один американский беспилотник MQ9 в провинции Мариб.

Центральное командование армии США эти сообщения не комментирует. Подтверждается лишь, что минувшей ночью вновь были атакованы "позиции хуситов".