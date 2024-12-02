Начата переброска в Сирию проиранских боевиков из Ирака

Первая группа ополченцев действующей в Ираке шиитской милиции"Аль-Хашд аш-Шааби" выдвинулась на помощь режиму Асада. Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники в сирийской армии, в ночь на 2 декабря она пересекла границу Сирии а районе аль-Букамель

Согласно публикации, речь идет о нескольких десятках боевиков. "Это свежие силы, они помогут своим товарищам на линии фронта на севере", – заявил один из источников, добавив, что они принадлежат к входящим в "Аль-Хашд аль-Шааби" группировкам "Катаиб Хизбалла" и "Фатимийюн".

Отметим, что ливанская террористическая группировка "Хизбалла", по данным разведывательного сообщества западных стран, начала переброску боевиков в Сирию.

Войскам режима, при помощи действующих в Сирии российских ВВС, остановили боевиков "Хайят Тахрир аш-Шам" на подступах к Хаме, однако кризис, который может угрожать режиму Башара Асада, еще не миновал, и Иран стягивает в Сирию силы своих сателлитов.

1 декабря Дамаск посетил министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи. В ходе переговоров с сирийским президентом Башаром Асадом он заявил, что Иран поддержит Сирию в борьбе с терроризмом. Затем Арагчи направился на переговоры в Турцию.