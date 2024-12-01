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Ближний Восток

UKMTO сообщает об инциденте в Аденском заливе

Хуситы
Йемен
время публикации: 01 декабря 2024 г., 15:11 | последнее обновление: 01 декабря 2024 г., 15:11
UKMTO сообщает об инциденте в Аденском заливе
Indian Navy via AP

Управление морских торговых операций при британских ВМС (UKMTO) сообщило, что получило сообщение об инциденте, происшедшем в 80 милях к югу от йеменского порта Аден. Подробности на данном этапе неизвестны. Начато расследование.

Напомним: в ноябре 2023 года йеменские хуситы, сателлиты Ирана, объявили о присоединении к войне ХАМАСа против Израиля и начали наносить удары по кораблям в Красном море и Аденском заливе. Для этого использовались ракеты и беспилотные летательные аппараты.

Декларированной, но не единственной целью ударов были суда, направляющиеся в Израиль. Действия хуситов привели к закрытию порта в Эйлате и значительному сокращению товаропотока через Суэцкий канал, что привело к подорожанию морских перевозок и снижению поступлений в казну Египта.

Ближний Восток
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