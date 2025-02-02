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Ближний Восток

Лазарини: UNRWA непричастна к тому, что Эмили Дамари держали на объектах агентства

время публикации: 02 февраля 2025 г., 11:18 | последнее обновление: 02 февраля 2025 г., 11:21

Глава Агентства ООН по помощи палестинским беженцам Фелиппе Лазарини прокомментировал слова Мэнди Дамари, матери освобожденной заложницы Эмили Дамари, о том, что террористы содержали ее дочь на принадлежащих UNRWA объектах.

Выразив радость освобождением заложников, в том числе Эмили, и высказав надежду, что и другие скоро воссоединяться с семьями, международный чиновник отметил: обвинения Менди вызывают крайнюю обеспокоенность, и агентство относится к ним со всей серьезностью.

"Мы неоднократно призывали к независимому расследованию сообщений об использовании объектов ООН палестинскими боевиками, включая ХАМАС. UNRWA была вынуждена покинуть свои объекты в Газе 13 октября и с тех пор не имеет над ними контроля", – сообщил Лазарини.

Глава UNRWA также сообщил, что возглавляемая им организация не была вовлечена в переговоры об освобождении заложников, поскольку этот вопрос выходит за рамки мандата UNRWA.

Ближний Восток
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