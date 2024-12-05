Генсек "Хизбаллы" объявил о компенсациях, которые выплатит Иран оставшимся без крова

Генеральный секретарь "Хизбаллы" Наим Касем, преемник Хасана Насраллы, выступил с речью перед сторонниками террористической организации. Он в очередной раз объявил о победе "Хизбаллы" в вооруженном противостоянии, отметив, что "Израиль не добился своих целей и поэтому для него это поражение".

Говоря о соглашении о прекращении огня, он подчеркнул, что оно является механизмом реализации резолюции 1701, и она предусматривает вывод войск Израилем, а также восстановление территориальной целостности Ливана "в кратчайшие сроки".

Главарь "Хизбаллы" обвинил Израиль в 60 нарушениях условий соглашения, добавив, что его организация заинтересована в "успехе соглашения".

Наим Касем сообщил, что семьи из Бейрута и Дахии, чьи дома были разрушены в ходе войны, получат компенсации в размере 14 тысяч долларов, компенсация для жителей других районов составит 12 тысяч долларов. Эти деньги владельцам недвижимости будут переведены из Ирана. Он также отметил, что несмотря на тяжелые условия "Хизбалла" уже потратила 57 миллионов долларов на оказание помощи эвакуированным.

Главарь "Хизбаллы" также прокомментировал ситуацию в Сирии. Он заявил, что "спонсорами агрессии против Сирии" являются США и Израиль. И пообещал, что "Хизбалла" продолжит поддерживать режим Асада.