ФАТХ запрещает деятельность канала "Аль-Джазира" на территории Иудеи и Самарии

Движение ФАТХ объявило о запрете сотрудникам телеканала "Аль-Джазира" работать на территории арабских населенных пунктов Иудеи и Самарии. Причиной этого стало освещение антитеррористической операции палестинской полиции в Дженине: ФАТХ обвиняет "Аль-Джазиру" в разжигании конфликта и подстрекательстве.

Как сообщает Walla, решение ФАТХа включает запрет на работу в районах Дженина, Тубаса, Шхема, Туль-Карема, Калькилии и Сальфита.

Напомним, палестинские службы безопасности вот уже три недели ведут борьбу с вооруженными группировками, связанными с "Исламским джихадом", в районе Дженина. ФАТХ обвиняет телеканал "Аль-Джазира", который известен своей поддержкой ХАМАСа и других террористических группировок, в поддержке боевиков и в подстрекательстве.

ФАТХ запрещает доступ работников канала "Аль-Джазира" на территорию палестинских населенных пунктов Иудеи и Самарии и призывает палестинцев бойкотировать этот канал. "Аль-Джазира" распространяет ненависть и подстрекает к гражданской войне, она поддерживает нарушителей закона и пытается выдать из за героев, борющихся с оккупацией", – сказано в официальном заявлении ФАТХа.