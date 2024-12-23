x
23 декабря 2024
|
последняя новость: 00:05
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
23 декабря 2024
|
23 декабря 2024
|
последняя новость: 00:05
24 декабря 2024
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

ФАТХ запрещает деятельность канала "Аль-Джазира" на территории Иудеи и Самарии

Иудея и Самария
ФАТХ
время публикации: 23 декабря 2024 г., 22:44 | последнее обновление: 23 декабря 2024 г., 22:51
ФАТХ запрещает деятельность канала "Аль-Джазира" на территории Иудеи и Самарии
AP Photo/Nasser Nasser, File

Движение ФАТХ объявило о запрете сотрудникам телеканала "Аль-Джазира" работать на территории арабских населенных пунктов Иудеи и Самарии. Причиной этого стало освещение антитеррористической операции палестинской полиции в Дженине: ФАТХ обвиняет "Аль-Джазиру" в разжигании конфликта и подстрекательстве.

Как сообщает Walla, решение ФАТХа включает запрет на работу в районах Дженина, Тубаса, Шхема, Туль-Карема, Калькилии и Сальфита.

Напомним, палестинские службы безопасности вот уже три недели ведут борьбу с вооруженными группировками, связанными с "Исламским джихадом", в районе Дженина. ФАТХ обвиняет телеканал "Аль-Джазира", который известен своей поддержкой ХАМАСа и других террористических группировок, в поддержке боевиков и в подстрекательстве.

ФАТХ запрещает доступ работников канала "Аль-Джазира" на территорию палестинских населенных пунктов Иудеи и Самарии и призывает палестинцев бойкотировать этот канал. "Аль-Джазира" распространяет ненависть и подстрекает к гражданской войне, она поддерживает нарушителей закона и пытается выдать из за героев, борющихся с оккупацией", – сказано в официальном заявлении ФАТХа.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 16 декабря 2024

Спецслужбы ПА зачищают Дженин от террористов. Что происходит в автономии?
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 19 декабря 2024

СМИ: военно-политический кабинет поручил ЦАХАЛу оказать поддержку силам безопасности ПА
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 15 декабря 2024

Walla News: администрация Байдена намерена оказать военную помощь Палестинской автономии