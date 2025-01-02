Первый визит после свержения Асада сирийская делегация нанесла в Саудовскую Аравию
время публикации: 02 января 2025 г., 11:54 | последнее обновление: 02 января 2025 г., 12:02
В Саудовскую Аравию прибыла представительная делегация новой администрации Сирии. В нее вошли министр иностранных дел Асаад Хасан аш-Шибани, министр обороны Мурхаф Абу Касра и глава разведки Анас Хаттаб.
"Это первый визит в истории свободной Сирии. Мы надеемся открыть новую, светлую страницу сирийско-саудовских отношений, которая будет достойна долгой общей истории двух стран", – отметил глава внешнеполитического ведомства.
Первый визит высокопоставленных представителей новых властей имеет большое символическое значение. Обычно он свидетельствует о внешнеполитическом векторе. Сирия заинтересована в сотрудничестве с умеренными суннитскими монархиями, в том числе – в восстановлении экономики после гражданской войны.
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