Первый визит после свержения Асада сирийская делегация нанесла в Саудовскую Аравию

В Саудовскую Аравию прибыла представительная делегация новой администрации Сирии. В нее вошли министр иностранных дел Асаад Хасан аш-Шибани, министр обороны Мурхаф Абу Касра и глава разведки Анас Хаттаб.

"Это первый визит в истории свободной Сирии. Мы надеемся открыть новую, светлую страницу сирийско-саудовских отношений, которая будет достойна долгой общей истории двух стран", – отметил глава внешнеполитического ведомства.

Первый визит высокопоставленных представителей новых властей имеет большое символическое значение. Обычно он свидетельствует о внешнеполитическом векторе. Сирия заинтересована в сотрудничестве с умеренными суннитскими монархиями, в том числе – в восстановлении экономики после гражданской войны.