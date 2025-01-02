x
02 января 2025
|
последняя новость: 13:03
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
02 января 2025
|
02 января 2025
|
последняя новость: 13:03
02 января 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Ближний Восток

Первый визит после свержения Асада сирийская делегация нанесла в Саудовскую Аравию

Саудовская Аравия
Сирия
время публикации: 02 января 2025 г., 11:54 | последнее обновление: 02 января 2025 г., 12:02
Министр иностранных дел Сирии Асаад Хасан аш-Шибани
Wikipedia.org. Фото: Andrii Sybiha, Minister of Foreign Affairs of Ukraine

В Саудовскую Аравию прибыла представительная делегация новой администрации Сирии. В нее вошли министр иностранных дел Асаад Хасан аш-Шибани, министр обороны Мурхаф Абу Касра и глава разведки Анас Хаттаб.

"Это первый визит в истории свободной Сирии. Мы надеемся открыть новую, светлую страницу сирийско-саудовских отношений, которая будет достойна долгой общей истории двух стран", – отметил глава внешнеполитического ведомства.

Первый визит высокопоставленных представителей новых властей имеет большое символическое значение. Обычно он свидетельствует о внешнеполитическом векторе. Сирия заинтересована в сотрудничестве с умеренными суннитскими монархиями, в том числе – в восстановлении экономики после гражданской войны.

Ближний Восток
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 31 декабря 2024

Иностранные джихадисты получают высокие посты в сирийской армии
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 31 декабря 2024

США призвали новые власти Сирии прекратить преследование меньшинств
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 31 декабря 2024

Министр иностранных дел Украины прибыл с визитом в Сирию