The Telegraph: в КСИР после падения Асада началась "внутренняя война"

Британская газета The Telegraph рассказывает, что в верхушке Корпуса стражей Исламской революции нарастает напряженность – генералы обвиняют друг друга в падении режима Башара Асада и коллапсе "оси сопротивления". Издание квалифицирует это как "внутреннюю войну".

"Доходит чуть ли не до рукоприкладства – удары кулаками по стенам, крики, пинание мусорных корзин. Каждый обвиняет каждого, и никто не берет на себя ответственность", – сообщил изданию источник в КСИР.

По его словам, никто и представить себе не мог падения режима Асада, для удержания которого у власти прилагались огромные усилия. Причем Асад интересовал Иран не сам по себе – Сирия была мостом, по которому снабжалась "Хизбалла", позволявшая режиму аятолл напрямую угрожать Израилю.

Очень многие обвиняют командующего подразделением "Кудс" генерала Каани – преемника Касема Сулеймани, ликвидированного американцами в 2020 году. Сулеймани был главным архитектором "оси сопротивления", включавшей также хуситов, ХАМАС и шиитские ополчения в Ираке.

Когда собеседника издания спросили, как он относится к Яхье Синуару, чье решение напасть на Израиль и повлекло за собой 14-месячную войну, нанесшую такой ущерб иранским интересам, тот ответил: "Не думаю, что в Тегеране у него много поклонников".

По оценке представителей режима, положение Ирана в последние десятилетия никогда не было таким тяжелым. В Тегеране пытаются осмыслить происшедшее, сохранить то, что можно сохранить, и при этом не забывают, что через несколько недель президентом США станет Дональд Трамп, обещавший ужесточить санкции.