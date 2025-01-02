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Ближний Восток

Новый раунд переговоров об иранских ядерных разработках пройдет 13 января в Женеве

Иран
Ядерное оружие
время публикации: 02 января 2025 г., 11:28 | последнее обновление: 02 января 2025 г., 11:30
Новый раунд переговоров об иранских ядерных разработках пройдет 13 января в Женеве
AP Photo/Michael Gruber

Заместитель министра иностранных дел Ирана Казем Гарибабади сообщил, что следующий раунд переговоров по ядерной тематике между Ираном и европейской тройкой, включающей Великобританию, Францию и Германию, состоится в Женеве 13 января.

Предыдущий раунд переговоров прошел в ноябре, после того, как европейские страны обвинили Иран в отказе от сотрудничества с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ). Совет управляющих МАГАТЭ принял 21 декабря резолюцию, в которой раскритиковал Иран за недостаточное сотрудничество с агентством.

В ответ Организация по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) объявила о скором введении в эксплуатацию значительного количества новых центрифуг для обогащения урана. 17 декабря "тройка" обвинила Иран в увеличении запасов высокообогащенного урана.

Администрация США полагает, что режим аятолл в связи со значительным ослаблением созданной им "оси сопротивления", может принять решение о создании ядерного оружия. Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи несколько дней назад заявил, что 2025 год будет важным для ядерной программы.

Ближний Восток
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